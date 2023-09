La communication et les choix : à Anderlecht, Brian Riemer ne convainc pas

D’ordinaire affable voire joyeux lorsqu’il se présente à l’interview, Riemer a descendu en flèche son équipe après le partage arraché au forceps face à la lanterne rouge., Il a fustigé les erreurs individuelles sans aucun détour, en prolongeant sa gueulante dans le vestiaire, où les murs ont tremblé. Alexandre Teklak y avait déjà vu, dans Complètement Foot, une manière pour Riemer de préparer les futurs changements qu’il comptait opérer dans l’équipe, avec l’intronisation de Kasper Schmeichel en tête de proue. Stephan Streker abondait en ce sens dans La Tribune : "Il devrait avoir un peu plus d’humilité… C’est un discours bizarre dont on comprend les enjeux trop facilement". Philippe Albert n’est pas friand de cette communication négative : "Qui prend les décisions ? C’est lui, non ? C’est ‘bien’ de massacrer ses joueurs comme ça, mais cela n’apporte rien de positif".