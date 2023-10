La commune de Wellin ne veut plus vendre ses bois communaux pour l'extension de la carrière

Sans cette extension, la carrière en a encore pour 8 à 10 ans d'exploitation du gisement actuel. "Lorsque la carrière arrivera en fin d’exploitation, le pouvoir politique, quel qu’il soit à ce moment-là, devra intégrer des mesures de soutien et d’accompagnement de personnes qui risquent de perdre leur emploi ", ajoute le Bourgmestre. Benoît Closson affirme aussi vouloir développer l'activité économique notamment via l'extension en cours du parc(d’activités) à Halma, avec des normes environnementales plus strictes. Lors du dernier conseil communal, la minorité avait, elle réclamé une consultation populaire sur l'extension de la carrière, mais à un an des élections communales, les consultations ne sont plus autorisées !