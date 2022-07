La commune de Wellin achète le bâtiment où devait s'installer la maison de détention

Le conseil communal de Wellin s’est tenu en urgence ce jeudi soir, à 18h30. Un seul point était à l’ordre du jour : l’acquisition d’un bâtiment situé à Chanly, l’ancienne résidence des sœurs franciscaines, qui devait initialement devenir une maison de détention. Un projet porté par la Régie des bâtiments et le SPF Justice. Mais face à l’opposition citoyenne, la commune a décidé de contrer ce projet, mais pas sans conséquences financières.

"La Régie demande 10% de dédommagement"

Si les actes devaient être signés début juin, ils le seront finalement ce vendredi, au lendemain du conseil communal. Une situation difficile à comprendre pour l’opposition. "On a eu un conseil le 8 juin dernier, qui était déjà en urgence, afin de signer les actes de vente le plus rapidement possible", explique Bruno Meunier, chef de file de la minorité. "Le bourgmestre Benoit Closson m’a informé que la signature avait été reportée à plusieurs reprises parce que la Régie des bâtiments souhaitait porter le dossier en justice car ils se sentent lésés. Ils demandent 10% de dédommagement du montant de l’achat, soit une trentaine de milliers d’euros puisque la commune a fait une offre de 335.000 euros pour ce bâtiment. Le point a donc été modifié par rapport au dernier conseil du 8 juin. Le bourgmestre m’a aussi informé que Vivalia, qui est propriétaire du terrain, ne voulait pas signer les actes tant que le dossier en justice ne serait pas réglé. Un Conseil d’Administration de l'intercommunale s’est tenu mardi et ils ont finalement changé d’avis. Maintenant, ils veulent bien signer et décident même de la date !"

De son côté, le bourgmestre de Wellin tient à mettre les choses au clair à propos des 10% évoqués. "Cela ne repose sur aucun fondement juridique, explique Benoit Closson. De manière générale, il y a un compromis de vente qui est signé, dans lequel il est prévu que la partie qui refuse de signer l'acte authentique notarié doit payer à l'autre partie une indemnité qui correspond à 10% du montant d'achat. Mais pour cela, il faut un contrat signé et ce n'est pas le cas ici. La réclamation de la Régie des bâtiments ne repose sur aucun justificatif légal."