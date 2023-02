La commune de Vaux-sur-Sûre a sa maison médicale, au coeur de l'entité

Du neuf en matière de médecine générale dans la commune de Vaux-sur-Sûre. Dès ce premier février, une maison médicale ouvre ses portes à proximité de la maison communale. Une réflexion avait été entamée il y a quelques années pour favoriser des pratiques de groupe. Il existe aujourd'hui à Sibret une association de trois médecins, mais la maison médicale publique veut préparer l''avenir des soins de santé dans la localité. La commune a pu bénéficier de subventions. " Notre commune a eu l’opportunité de répondre à un appel à projet de la Wallonie et a aussi bénéficié d’une aide de la Province. En tout 125.000€ sur un total de 650.000, ce n’est pas négligeable, " explique Yves Besseling, Bourgmestre de Vaux-sur-Sure. La maison médicale dispose de trois cabinets de médecine générale et un cabinet de dentiste mais aussi salle d’attente, un secrétariat et une cafétéria. Dans un premier temps, un généraliste viendra s’installer et les deux autres cabinets seront disponibles pour d’autres médecins ou du paramédical. Le cabinet de dentiste sera, lui, occupé par un orthodontiste. La commune de Vaux-sur-Sûre voudrait mettre les autres locaux à disposition d’autres médecins ou du personnel médical, avec une location journalière à ceux qui ont déjà une activité journalière ou encore aux jeunes qui veulent se lancer dans leur profession et pourraient tenir une permanence dans la maison médicale.