La commune de Tournai lance un guide pour mieux rénover les façades

Comment rénover ou embellir sa façade sans faire n’importe quoi ?

La commune de Tournai s’est penchée sur la question et dévoile un guide de bonnes pratiques. Cette charte permettra aux Tournaisiens de savoir ce qu’il faut faire ou ne pas faire en cas de modification de façade.

Des conseils et des informations en tout genre, réalisé par le département de l’urbanisme de la ville avec la collaboration de nombreux acteurs locaux et régionaux.

Multitude d’informations

Cette publication s’adresse aux propriétaires, locataires ou autres qui possèdent un bien sûr la commune de Tournai et qui souhaiteraient modifier leur extérieur. Il aidera à faire les bons choix afin d’être certain de nos pas entrer en conflit avec les règles d’urbanisme.

Par exemple si vous voulez changer vos châssis, le guide vous donnera des conseils sur les couleurs et matériaux à privilégier. Des informations aussi très pratico-pratiques.

Il dévoile les autorisations dont vous avez besoin pour réaliser vos transformations.

Comment aussi savoir si son bâtiment est protégé ou classé et s’il existe des primes ? Vous y trouverez la réponse.

On peut aussi connaître le style de sa maison ou sa date de construction.

Du vocabulaire aussi, avec ce guide les termes Linteau, corniche, lucarne, pignon, soubassement n’auront plus de secret.

Enfin, des conseils sur l’aspect écologique et environnemental ou comment par exemple, réutiliser des matériaux déjà présents sur la façade de votre maison.

Pas un règlement

Attention comme son nom l’indique, ce n’est qu’un guide, ce n’est pas un règlement. C’est donc un outil afin d’éviter de se retrouver en infraction avec les directives urbanistiques de la commune de Tournai.

Il ne s’adresse pas qu’aux habitants de la ville mais aussi à tous les résidents des villages de la commune.

Les autorités communales insistent ce guide, n’est pas figé, il évoluera dans le temps en fonction des évolutions techniques mais aussi esthétiques.

Vous pouvez trouver ce guide sur le site de la ville de Tournai www.tournai.be.