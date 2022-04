La commune de Rochefort recadre les exploitants du Domaine des Grottes de Han

Les exploitants n’ont pas eu le choix et ont donc retiré ces conteneurs qui servaient notamment de toilettes et d’espace de stockage. Ils seront toutefois replacés provisoirement durant les grandes vacances. Brigitte Malou, administratrice déléguée du Domaine, plaide la bonne fois et rappelle que la demande de permis provisoire n’a toujours pas été traitée : " Nous pensions que la commune qui avait été informée ferait preuve de tolérance mais entretemps des riverains se sont plaints et cela a accéléré les choses. "

Plus globalement Brigitte Malou regrette certaines décisions des autorités communales qui ne lui facilitent pas toujours la vie comme l’interdiction d’aménager une zone de parkings pourtant bien nécessaire : " Franchement je pense qu’on gère ce domaine de façon responsable en tenant compte des intérêts de chacun mais c’est compliqué. Vous avez certains amoureux de la nature qui estiment qu’on ne devrait même pas exister. Il y a des commerçants qui craignaient de perdre des clients depuis qu’on a quitté le centre d’accueil historique et qu’on s’est réorienté vers la plaine mais on a vu que ça n’était finalement le cas. Et puis il faudra aussi d’une façon ou d'une autre trouver une solution pour les parkings. "

Les exploitants du Domaine des Grottes de Han sont toutefois bien décidés à maintenir l’accueil des visiteurs sur la grande plaine du Dry Hamptay. Ils espèrent y installer une nouvelle boucle pour le tram et construire un bâtiment définitif d’ici 2024. Dans le même temps, une question se pose sur la future affectation de l’ancienne billetterie. Le bâtiment historique situé en plein centre du village pourrait devenir un musée ou un espace d’interprétation.