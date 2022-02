La commune de Plombières propose des balades carnavalesques

A défaut de pouvoir profiter des festivités carnavalesques, pour la plupart annulées, la commune de Plombières propose des balades costumées. Le principe est simple : cinq balades de 3 à 7 km ont été balisées. Chacun décide du jour et de l’heure à laquelle faire ces balades et surtout, il faut enfiler le plus beau déguisement. Sur le plan sanitaire, ces randonnées n’engendrent pas d’attroupement et permettent de se rencontrer dans le meilleur respect des règles de distanciation.

Nous avons rencontré la famille Bonni-Kéris sur la promenade du Site Minier. Enceinte musicale autour de la taille, déguisé de la tête aux pieds. Une façon pour ces passionnés de carnaval de profiter en famille malgré l’annulation des festivités…

" C’est génial car cela nous laisse l’occasion de faire des activités chouettes avec les enfants et de se déguiser même si beaucoup de carnavals ont été annulés ", nous explique Carole, la maman. Toute la famille est équipée pour que l’ambiance du carnaval soit de la partie. " On a pris une base pour diffuser de la musique, nous avons les chiques car même si on ne peut pas les ramasser on peut les manger et on a même pris une canette de bière car ça reste le carnaval ", poursuit Monsieur Bonni.

Les marcheurs sont invités à se prendre en photo durant la balade et d’envoyer les clichés à la commune pour tenter de gagner des prix d’une valeur de 20 euros. Les cinq balades de carnaval sont proposées du 26 février au 6 mars.