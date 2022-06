La commune de Perwez cherche deux directeurs d’école

Ceux qui occupent cette fonction dans les écoles communales de Perwez et de Thorembais-les-Béguines prennent leur retraite. Alors, comment recrute-t-on pour ce poste ? Et à quoi correspond cette fonction d’après ceux qui la quittent ? Pour le savoir, nous avons rencontré l’échevine de l’Enseignement de Perwez et l’actuelle directrice de l’école de Thorembais-les-Béguines.

"Une vision claire et une expérience"

Pour remplacer l’un des deux directeurs d’école qui partent à la pension, il faudra passer un examen. Celui-ci aura lieu le 5 juillet. L’échevine de l’Enseignement de la commune de Perwez, Julie Dams, va y assister même si elle ne sera pas dans le jury. Elle décrit les critères pour endosser cette fonction et donne un aperçu de l’épreuve. "Il faut une vision claire de la fonction, une expérience en tant qu’enseignant. Il y aura sûrement une mise en situation où ils auront affaire aux parents, une situation inédite à l’école pour sentir le candidat et le mettre en situation dans sa fonction future."

"Le capitaine du navire"

Parmi les deux directeurs qui raccrochent leur cartable, il y a Véronique Sevrin. Elle a dirigé l’école de Thorembais-Les-Béguines pendant 24 ans. Elle explique à quoi correspond cette fonction, selon elle. "Je vais dire quelque chose qui n'est peut-être pas très pédagogique… mais je pense que le directeur, c'est le capitaine du navire : il doit être attentif à ses enseignants, à ses élèves, à tout ce qui se passe autour. Il doit répondre aux parents tout en les laissant en-dehors de l’école (même si on dit que les parents doivent être dans l’école, ce n'est pas vrai). Et surtout, il doit avoir beaucoup de respect pour ses enseignants."

Les candidatures pour occuper ce poste sont à rendre pour le 27 juin au plus tard.