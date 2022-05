La commune de Neufchâteau propose un service de voitures partagées

Après Arlon, Neufchâteau est désormais la deuxième commune luxembourgeoise à proposer un service de voitures partagées. La commune y réfléchit depuis un certain temps. Les habitants ont été consultés il y a un an via le bulletin communal et il y a un engouement certain pour la formule. Le service est opérationnel depuis ce mercredi. Deux voitures sont disponibles, l'une à la gare de Longlier et l'autre à proximité de l'hôtel de ville. Il suffit de s'abonner sur la plateforme Cambio et après, vous pourrez utiliser une des deux voitures partagées chestrolaises. "C’est particulièrement intéressant pour ceux qui font moins de 12.000 kilomètres par an ", explique l’échevine Maryline Clementz. "Certains couples peuvent, par exemple, abandonner leur deuxième voiture ou mener une réflexion en profondeur ! " Albert Schwartz n'a lui, en tous cas, pas attendu le lancement officiel pour devenir le premier abonné. Il se rend régulièrement à l’hôpital de Bastogne, à 30 kilomètres et cela va être plus facile pour lui. En Province de Luxembourg, la société Cambio est déjà présente depuis plus de 10 ans et le service voitures partagées y rencontre un grand succès. " Surtout depuis le Covid ", explique Nicolas Bodelet de Cambio. " Une quatrième voiture va bientôt y rejoindre les trois premières." Et à propos de Neufchâteau, Nicolas Bodelet ajoute " Pas de besoin d’avoir 50.000 habitants pour que le succès soit au rendez-vous et avec le prix actuel de l’énergie, beaucoup réfléchissent à des alternatives à la voiture."