La commune de Molenbeek souhaite augmenter fortement son précompte immobilier

Une hausse justifiée, lit-on dans l’ordre du jour, par la "situation financière" de Molenbeek, sous plan d’assainissement régional. On le rappelle : Molenbeek trône en deuxième place des communes en Belgique dont le revenu moyen par habitant est le plus faible (11.310 euros par an). La demande sociale est de plus en plus forte, accentuée ces derniers mois par la crise énergétique. L’année précédente, la commune avait déjà dû soutenir son CPAS avec une enveloppe complémentaire de quatre millions d’euros. Pour 2023, le CPAS réclame trois millions de plus.

"Rien que l’indexation des salaires du personnel communal, de la police et du personnel du CPAS, c’est neuf millions de dépenses en plus", détaille Rachid Barghouti, porte-parole de la bourgmestre Catherine Moureaux (PS). "A cela, il faut ajouter la hausse des frais de fonctionnement et du coût de l’énergie pour une commune comme la nôtre. Au total, ce ne sont dès lors pas moins de 13 millions d’euros supplémentaires que nous devons trouver. Je ne parle ici que de dépenses structurelles…"

Supprimer 300 emplois ? Ce n’est pas possible

Pour équilibrer ses finances, l’autorité n’a pas beaucoup de choix si ce n’est réduire drastiquement ses coûts. "Le personnel communal tourne autour de 1300 agents. Nous pourrions supprimer 300 emplois pour réaliser des économies. Mais ce n’est pas possible. Nous devons continuer à rendre des services à la population. D’ailleurs, proportionnellement à sa population, Molenbeek est la commune bruxelloise qui compte le moins d’agents communaux par habitant."

Autre solution ? Augmenter les rentrées. En 2022, Molenbeek avait ainsi créé plusieurs nouvelles taxes notamment sur les snacks, les tournages de films, sur les caisses automatiques (finalement retoquée)… Aujourd’hui, cela ne suffit pas. La hausse du précompte est aujourd’hui sur la table.

Subsistent encore des discussions au sein de la majorité PS-MR autour de la création d’une prime d’accompagnement (dont le montant n’est pas fixé) pour les propriétaires habitant la commune. But : compenser la hausse du précompte pour davantage faire peser la pression sur les spéculateurs immobiliers. Mais qui va bénéficier de cette prime ? Tous les propriétaires résidant à Molenbeek ? Les petits propriétaires ? Les pensionnés ?

Du racket organisé

En attendant, l’opposition dénonce déjà un scandale. "Je le dis sans détour : cette hausse du précompte, c’est du racket organisé", dit Rachid Ben Salah, conseiller communal DéFI. "Au vu de la situation économique internationale, au vu de la situation économique de notre commune, c’est un coup de massue sur la tête des habitants molenbeekois. Il y a d’autres possibilités que de dilapider les fonds et les ressources de la commune, fruits des impôts et des taxes des habitants. Cette commune doit d’abord être gérée en bon père de famille avant d’aller chercher dans les poches de nos concitoyens."

Tant Rachid Ben Salah qu’Ahmed El Khannouss, chef de file de Molenbeek Autrement / Molenbeek Anders rappellent les mésaventures judiciaires de la commune. "Cette augmentation du précompte, quelque part, nous l’attendions tous au regard de la gestion catastrophique des deniers publics. J’ai dénoncé à maintes reprises des choix politiques de la bourgmestre mais aussi des problèmes graves de gestion, que ce soit des actes posés par certains membres du collège qui ont coûté de l’argent que ce soit des jugements en défaveur de la commune qui vont coûter deux millions d’euros à terme à la collectivité. Molenbeek a perdu énormément d’argent. Et aujourd’hui, on essaie de faire payer les Molenbeekois une fois de plus."

En 2020, la commune de Molenbeek avait été condamnée à rembourser plus de 250.000 euros à un promoteur immobilier. Celui-ci avait contesté devant la justice une taxe communale sur les terrains non bâtis. Depuis, d’autres jugements ont été rendus ou sont attendus, faisant augmenter l’ardoise.

A noter que le collège molenbeekois n’a pas prévu d’augmenter l’impôt des personnes physiques. Son projet de budget, tenant compte de la hausse du précompte, devrait être présenté début 2023.