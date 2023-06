La commune de Molenbeek et deux anciens hauts fonctionnaires soupçonnés de harcèlement moral

Au lieu de vérifier les accusations de la puéricultrice, la commune prend fait et cause pour la directrice de la crèche. Et c'est Safia qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire. Une procédure - nous dit-on - qui n'a jamais été menée à son terme. "J'ai plaidé devant le conseil communal jusqu'à 5 heures du matin", nous explique Maître Daniel Spreutels, l'avocat de la puéricultrice. "Le climat était extrêmement difficile". S'estimant harcelée par sa hiérarchie, Safia porte plainte avec constitution de partie civile.

Cinq ans plus tard, l'enquête est terminée. L'auditorat du travail confirme la mise en prévention de quatre personnes et de la commune de Molenbeek. Parmi les fonctionnaires mis en cause figure l'ancien secrétaire communal et l'ancienne directrice des ressources humaines de la commune. L'auditorat nous dit avoir tracé un réquisitoire de renvoi devant le tribunal correctionnel mais se refuse à tout autre commentaire.

Selon nos informations, les préventions concernent des faits de harcèlement moral et des infractions à la loi sur la protection des travailleurs dans le chef de la commune et de ses fonctionnaires.