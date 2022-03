La commune de La Roche impose un moratoire sur les gîtes

Y a-t-il trop de gîtes sur le territoire rochois ? Récemment, le conseil communal s'est prononcé en faveur d'un moratoire et ce, à l'unanimité. L'objectif est de geler la construction ou la réaffectation de biens immobiliers en hébergements touristiques.

La commune de La Roche compte actuellement 200 gîtes, soit 40 de plus qu'en 2020. Une évolution qui inquiète et que les autorités souhaitent absolument freiner. "Nous avons peur que des investisseurs, vers une valeur refuge que peut constituer un immeuble, fassent encore plus exploser le nombre de gîtes" explique Guy Gilloteaux, bourgmestre de la cité de Berthe.

En l'occurrence, l'objectif n'est pas de discriminer les investisseurs extérieurs à la commune, mais bien de maintenir un équilibre entre résidences principales et hébergements touristiques. Ces derniers sont de plus en plus nombreux, notamment du fait de la pandémie de Covid-19. "Des personnes, qui sont en fin de carrière et qui ont besoin de se réfugier, ont l'espoir de trouver un grand espace vert", poursuit Guy Gilloteaux. "Par contre, quand on a ces mêmes ambitions, qu'on est beaucoup plus jeune et qu'on a encore une activité professionnelle, ce n'est pas évident".

Par conséquent, la création de gîtes est mise en veille, à deux exceptions près. "J'habite à moins de dix kilomètres de mon gîte, et c'est pour accueillir six personnes maximum. Autre exception : les zones de séjour et de loisirs qui ont pour vocation première d'accueillir des activités touristiques", conclut le bourgmestre.

Dans le même cas de figure, la commune de Rendeux a elle aussi pris des mesures en attendant une réglementation wallonne. En l'état, la transformation d'un bien en hébergement touristique ne nécessite pas de permis d'urbanisme.