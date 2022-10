La commune de Habay encourage l'utilisation d'emballages réutilisables

Marie-France Deronne suit une formation de facilitatrice en matière d 'économie circulaire, à l'Institut Eco Conseil à Namur, et, elle a été interpelée par les publications d'un commerçant et les photos de ses emballages plastiques. Marie-France le rencontre. Il n’est pas contre l’utilisation d’emballages réutilisables mais cela à un coût non-négligeable ! Mais Marie-France poursuit la réflexion avec le Service Environnement et l’Agence de Développement Local d’Habay. Finalement, c’est avec une société baptisée " L’empoteuse " qu’une formule d'emballages en verre avec caution est mis au point. " La commune va financer les frais de service, donc c’est la manière dont l’entreprise qui fournit les bocaux se rémunère ", explique Maxime Malotaux de l'ADL Etalle-Habay-Tintigny. "On espère ainsi avoir un effet de levier et encourager à nous rejoindre ". Amaury Saey est traiteur, et il a tout de suite décidé d'adhérer à la démarche : "on fait 500 plats traiteur par semaine. Même si les cartons utilisés sont recyclés, ça pourrait faire une belle économie." Il pourrait aussi stériliser en bocaux ses plats mijotés et leur donner une durée de vie plus longue. Dans les prochains jours, ce sont cinq commerces et restaurants de Habay qui vont proposer le choix d'un emballage réutilisable ou pas à leurs clients en espérant susciter d'autres vocations. Quant à l'ADL elle espère que les deux autres communes d’Etalle et de Tintigny entreront à leur tour dans la démarche...