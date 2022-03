La commune d’Ohey va transformer une parcelle d’épicéas en forêt alluviale

Le projet de restauration sur cette parcelle consiste en l’exploitation des épicéas. "On les exploite toujours. Ils n’ont pas leur place dans une forêt alluviale. Ils acidifient l’eau, créent un ombrage permanent néfaste et leur réseau racinaire peu profond a plutôt tendance à déstabiliser le milieu dans lequel ils se trouvent" détaille Sébastien Steyaert de Natagriwal. "Ensuite, on va essentiellement laisser la nature reprendre ses droits, et au besoin lui donner un petit coup de pouce par la plantation de quelques chênes pédonculés, érables sycomore et aulnes glutineux".

La restauration d’une forêt alluviale prendra des dizaines d’années. Les propriétaires intéressés signent une convention avec Natagriwal. Elle permet d’obtenir des subsides mais est également accompagnée d’une série de contraintes. "Il y a notamment un renoncement d’exploitation intensive. La mise à blanc est interdite en forêt alluviale. C’est un milieu fragile. Cela ne veut pas dire qu’on ne peut plus exploiter de bois, mais on va faire de l’extensif, se focaliser sur quelques arbres de grande qualité et les opérations de sylviculture seront effectuées sous le regard du DNF".