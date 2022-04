La commune d’Ixelles rend hommage à l’actrice Audrey Hepburn

Avant de devenir l’une des plus grandes stars d’Hollywood et une icône mondiale de la mode, Audrey Hepburn a été une petite fille avec de grands rêves. Sean et Karin Hepburn – Ferrer, le fils et la belle-fille d’Audrey, racontent son histoire extraordinaire dans un livre pour enfants intitulé "Little Audrey’s Daydream".

Lors de la Seconde Guerre Mondiale, sa famille et elle ont dû se cacher dans le sous-sol de leur maison en Hollande lorsque les bombes tombaient. Comme il n’y avait pas assez de nourriture, la jeune Audrey a parfois dû manger des bulbes de tulipes pour combler la faim. Petite fille, Audrey passait son temps à lire et à rêver de ce que serait sa vie après les temps difficiles et elle n’a jamais perdu espoir. C’est ce parcours inspirant que Sean et Karin racontent aux plus petits.

Le livre est disponible en anglais uniquement à cette adresse.