La commune d’Ixelles inaugure un nouveau gros bâtiment administratif surtout fait de verre et de bois

La commune d’Ixelles dispose d’un tout nouveau bâtiment pour accueillir sa population. 3000 m² de l’administration communale viennent d’être rénovés, juste derrière l’emblématique bâtiment de la place Fernand Cocq. Un nouvel ensemble avec beaucoup de verre et de bois, très lumineux et à l’acoustique apaisée. Il aura fallu sept ans de travaux, en agissant pour que la commune ne doive jamais fermer complètement ni stopper ses services. Parmi les nouveautés, des guichets plus conviviaux, une (bien) meilleure efficacité énergétique et des locaux désormais entièrement accessibles aux personnes à mobilité réduite.

"On avait des bâtiments qui, pour partie, dataient non pas du siècle dernier, mais de celui encore avant", explique le bourgmestre Ecolo Christos Doulkeridis. "Il fallait donc absolument les rafraîchir. Aujourd’hui, on le voit, le lieu est beau. On a déjà vu que cela a un effet qui apaisant certains visiteurs chez nous, ainsi que sur la centaine de nos agents qui travaillent ici".