La commune d’Etterbeek "enferme" les trottinettes en infraction de stationnement

Pour le bourgmestre d’Etterbeek, le MR Vincent De Wolf, l’enlèvement des trottinettes mal garées est une solution qui plaît à de nombreux citoyens excédés par les comportements "je m’en foutiste" des utilisateurs de ces engins électriques à 2 roues. Mais il réfléchit déjà à la solution définitive à savoir des zones de stationnement dédiées réparties un peu partout sur la commune. Et pour que cela fonctionne, il sera nécessaire de s’adjoindre la collaboration des opérateurs-loueurs de trottinettes. En passant par le portefeuille, l’usager se fera directement plus responsable puisqu’abandonnée en dehors d’une zone dédiée et obligatoire, la trottinette continuera à facturer son utilisation au client.

Pour clôturer sa location, il faudra donc stationner dans un endroit réglementaire stratégiquement placé et qui ne créera plus aucun désagrément aux citoyens. Enfin débarrassés de ces fichues "crottinettes" sur les trottoirs se réjouiront certains !