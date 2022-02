La commune d’Aywaille végétalise certains de ses abribus

Quel est l’intérêt d’un toit végétal ?

" L’idée est de poser sur le toit des abribus, des plantes mellifères, capable d’accueillir des insectes pollinisateurs pour leur permettre de venir se nourrir ", nous explique Denis Cornet, conseiller en mobilité et référent bien-être animal à Aywaille. " Les insectes comme les abeilles et les papillons sont en déclin et ce toit va permettre de les protéger. Les oiseaux en profiteront aussi et pourront l’utiliser comme poste d’observation. Enfin, les toits végétalisés permettent de réduire les ruissellements lors de fortes pluies et absorbent l’eau ", ajoute-t-il.

Un travail de sensibilisation sur la biodiversité

Un panneau didactique est posé sur chaque abribus végétalisé pour informer les citoyens sur le déclin des insectes pollinisateurs. " Avec ma collègue Charlotte Beco, conseillère en environnement, nous avons sensibilisé les jeunes dans les écoles, par les médias car ce public qui utilise le bus pour se rendre à l’école constitue un des publics cibles de ce projet ", conclut-il.

Le projet de végétalisation des abribus s’inscrit dans un programme d’amélioration de la biodiversité au sein de la commune d’Aywaille. Les premiers résultats devraient être visibles dès le printemps.