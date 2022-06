La commune d’Awans obtient au conseil d’État l’annulation du permis des Moulins Bodson

Sur papier, c’est un beau projet : deux sociétés hesbignones qui travaillent en étroite collaboration dans la transformation des céréales, Moulins Bodson et Prodabio, souhaitent se développer. L’une produit notamment des farines (dont celle qui est utilisée dans la fabrication des gaufres de Liège, saperlipopette !). L’autre, qui dépend d’un groupe flamand, transforme les grains en aliments pour bétail, à destination des éleveurs principalement wallons. C’est de l’agriculture biologique, en filières de circuits courts, qui répond à des demandes en croissance.

Voici quatre ans les deux firmes ont présenté un projet d’agrandissement, de construction de deux halles de stockage, et de démolition de bâtiments vétustes. Dans le village de Villers-l’Evêque, une trentaine de personnes ont protesté. L’augmentation du trafic des camions inquiète. L’affaire a suscité des débats au niveau local, et l’administration communale a refusé le permis. Mais, sur recours, les ministres Borsus et Tellier ont dit oui. L’autorisation a été en partie mise en œuvre, avec érection d’un hangar et plantation d’arbres et de haies pour éviter les nuisances sonores. Mais elle vient d’être cassée par le conseil d’État, saisi par la commune. C’est que le site est partiellement situé en zone d’habitat à caractère rural, et les magistrats ont vu dans ce détail un vice de forme. Historiquement, c’est en effet dans une de ces fermes carrées typiques de la région que les activités de Moulins Bodson ont commencé, voici plus de deux siècles, avant même la naissance du royaume. Mais ça n’a pas suffi.

Alors, stop ou encore ? Les promoteurs n’ont pas encore pris de décision sur la manière de réagir. Peut-être par une nouvelle demande, qui prenne mieux en compte les soucis de mobilité.