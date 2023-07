La commune d'Aubange opte pour le show laser plutôt que le feu d'artifice, ce 21 juillet

A Aubange, comme un peu partout en Belgique, on célèbrera la Fête Nationale. Mais Aubange n'organisera pas de feu d'artifice, la commune a opté pour un show lumineux avec des drones. Après plusieurs années sans, Aubange renoue avec la tradition du 21 juillet, la commune ne souhaitait cependant pas proposer le traditionnel feu d'artifice. " Pour deux raisons ", explique François Kinard, le Bourgmestre d’Aubange. " La principale, c’est le bien-être animal, parce que, chaque année, quand il y a un feu d’artifice, il y a beaucoup de plaintes, par rapport aux animaux qui sont effrayés par les feux d’artifice. On enregistre même parfois des décès d’animaux ou des blessés et certains qui s’échappent. Et puis il y a le volet environnemental ! " Du coup Aubange propose en lieu et place du feu d'artifice, un show lumineux avec des drones. "Ça va être un jeu de lumières, de pixels dans le ciel si on veut pour faire des beaux dessins ! " Il faut toutefois préciser que si le feu d’artifice peut se voir de loin, pour profiter du spectacle du show de drones, il faudra idéalement se retrouver sur la Place du Brül , ce vendredi 21 juillet vers 22h30 ou juste en face afin de pouvoir distinguer les formes qui se dessinent dans le ciel. Le budget d'un tel spectacle est, pour l’heure, deux ou trois fois supérieur : "c’est un spectacle d’avenir, comme on n‘en a encore jamais vu dans la région, on espère marquer ce 21 juillet grâce à cette innovation !" , conclut François Kinard.