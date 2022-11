La commune d’Anderlecht rénove sa Maison du Peuple datant du 19e siècle

La Maison du Peuple aura de multiples fonctions et abritera différents projets après sa rénovation. L’ancienne salle des fêtes accueillera des évènements culturels et artistiques et offrira des espaces permanents pour des réunions, des organisations de quartier et des initiatives artistiques.

Trois projets au sein de la Maison du Peuple se concrétisent déjà. Un lieu de production et de création prendra place dans l’entrepôt sous la direction des Machines du Peuple. Celui-ci alliera le travail du bois et du métal à l’électronique et à la robotique. Le cinéma du Peuple devient un centre d’étude et un cinéma pour le quartier. Une microbrasserie s’installera également.