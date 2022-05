La communauté vampire recommande la prudence à Megan Fox et Machine Gun Kelly

Le 11 janvier 2022 à Puerto Rico, Machine Gun Kelly a demandé en mariage Megan Fox. Sur Instagram, l’actrice et mannequin a dévoilé la vidéo et un message pour le moins intrigant : "et tout comme dans chaque vie avant celle-ci, et comme dans chaque vie qui la suivra, j’ai dit oui. Et puis nous avons bu le sang de l’autre".

Ce rituel n’est pas sans danger selon la New Orleans Vampire Association qui représente "ceux qui considèrent l’état vampirique comme une question d’énergie, ceux pour qui c’est une question de biologie, de spiritualité, d’identité raciale ou de bio-spiritualité " partage le magazine NME. Le co-fondateur de ce groupe a mis en garde les amoureux en les invitant à : "prendre les précautions nécessaires avant de boire le sang, notamment en effectuant des tests de dépistage de maladies potentielles et de maladies transmises par le sang", car selon lui, même les vampires ne sont pas hors d’atteinte.

Le magazine partage aussi le témoignage du père Sebastiaan, le fondateur de l’Endless Night Vampire Ball, qui recommande la prudence et indique que seuls les professionnels de la santé peuvent prélever le sang destiné à ces rituels entre personnes consentantes.

Machine Gun Kelly se produira sur la scène du Palais 12 le 21 septembre 2022 lors de son 'Mainstream Sellout Tour’. Moins sûr qu’il pratique des rituels vampiriques sur scène mais on est à l’abri de rien…