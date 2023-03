La communauté syrienne de Belgique se mobilise pour venir en aide aux victimes du séisme

Dès que l’appel aux dons a été lancé, toute la communauté a tout de suite répondu présente en apportant des biens que cette volontaire a déterminés sur une liste et qui reprend ce que la population d’Alep a besoin d’urgence. En un temps record, des centaines de caisse attendent le feu vert des autorités pour être embarquées sur un bateau.

Rania Sakkal nous explique qu’obtenir des autorisations pour la Syrie était un véritable défi : "C’était vraiment très compliqué car la Syrie est sous des sanctions internationales très sévères. Durant dix jours, j’ai envoyé et reçu des mails pour obtenir les autorisations. À chaque fois, on me signifiait qu’il manquait telle ou telle chose comme des codes, etc. Jusqu’à la dernière minute, on était en stress car on essuyait des refus et il fallait tout recommencer. On craignait que toute cette mobilisation ne serve à rien. Heureusement, on les a toutes pour que le conteneur soit embarqué sur un bateau pour prendre la mer jusqu’au port de Beyrouth. Je viens juste de recevoir la confirmation qu’il partira le 6 mars du port d’Anvers, et arrivera le 12 mars. Après, ce sont nos contacts qui prendront le relais sur place, avec l’espoir que tout arrive bien à Alep."