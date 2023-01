Au cœur du projet, le collectif Stream'Her, créé en 2020, qui a pour but d'offrir de la visibilité, de la bienveillance et de l'entraide aux femmes qui souhaitent se lancer dans le monde du streaming sur Twitch. Chloé et Ilaria, les deux fondatrices du projet et streameuses ont créé ce réseau d'entraide qui compte désormais plus de 1000 membres.

« Nous avons lancé un serveur Discord très actif où les streameuses peuvent s'entraider, communiquer et faire connaître sur leurs projets respectifs. On organise également des formations, des tournois de jeux vidéo et même des évènements, dont un caritatif, Stream for Trees, qui nous a permis de récolter des fonds pour planter une petite forêt à Bruxelles » raconte Ilaria, co-créatrice du collectif.