La Communauté politique européenne voit le jour ce jeudi à Prague

Le message s'adresse aussi au Kremlin. "Donner à voir la Grande Europe représente un tour de force bienvenu en pleine agression russe, alors que Poutine cherche la division et à opposer l'Occident au reste du monde", selon l'Institut Delors.

La réunion débutera à 13h00 par une plénière où chacun prendra la parole. Elle sera suivie de réunions bilatérales tous azimuts. C'est ainsi qu'après la récente reprise des tensions armées entre Erevan et Bakou, une entrevue est prévue entre le Premier ministre de l'Arménie Nikol Pasjinian et le président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliev, en présence de MM Michel et Macron.

Après cette journée qui se ponctuera par un dîner, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne passeront la nuit à Prague pour tenir, vendredi, un sommet informel dont la guerre russe en Ukraine et la crise énergétique seront les sujets les plus brûlants.