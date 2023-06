La Communauté Politique Européenne : le nouveau club informel qui ne sert qu’à faire de belles images ?

C’est l’un des objectifs mais il y en a un autre, un peu plus flou : faire exister la grande famille européenne, au-delà du format de l’Union européenne, c’est-à-dire sans règle, sans traité, sans agenda… sans pression.

Dans ce grand club informel, on n’est pas non plus trop regardant sur le curriculum démocratique des invités. La Serbie, l’Azerbaïdjan ou la Turquie sont les bienvenus. Tous les dirigeants sont sur un même pied d’égalité. Et visiblement la formule leur plaît. Ils y trouvent quelque chose qui bizarrement n’existait pas encore. Un nouvel espace de dialogue. Discret. Car tout se passe dans les couloirs. Avec des petits miracles à la clé. On y a vu Azéris et Arméniens tenter de recoller les morceaux. Même les Serbes et les Kosovars ont plus ou moins repris langue à Chisinau alors que la tension ne cesse de grimper à la frontière entre les deux pays.

En somme, cette communauté politique européenne, c’est le lieu où les chefs d’Etat et de gouvernement peuvent tout se dire sans trace écrite.