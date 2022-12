Сьогодні марокканці в Бельгії | La communauté marocaine en Belgique

C’est dans le Borinage et dans la région de Liège que les premiers Marocains s’installent dans les années soixante. L’arrivée massive des Marocains en Belgique est liée à un accord conclu en 1964 entre Bruxelles et Rabat. La Belgique est alors en pleine expansion industrielle et a besoin de main d’œuvre. Si la Belgique fait appel aux travailleurs marocains, c’est pour descendre dans la mine et effectuer des métiers pénibles, dont les Belges et les Italiens ne veulent plus. Une catastrophe, en 1956, au Bois du Cazier cause en effet la mort de 262 mineurs. La moitié des victimes sont des Italiens. Le drame met en lumière les problèmes de sécurité liés au travail dans les mines. On cherche donc des travailleurs qui acceptent encore d'y risquer leur vie: les Marocains, puis les Tunisiens.

En 1974, le recrutement de main d'oeuvre étrangère est arrêté, officiellement. Les mines commencent à fermer, les pères de famille perdent leur travail alors que les besoins des familles en logement et scolarité vont croissant. De ces problèmes, à l'époque, on ne parle pas, mais la question de l'immigration va s'installer au cœur du débat politique.