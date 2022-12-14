Сьогодні марокканці в Бельгії | La communauté marocaine en Belgique

Ви, мабуть, бачили або чули, як вони святкували після недавніх перемог на Кубку світу. Марокканці дуже численні в Бельгії. Ми хотіли пояснити чому і розповісти вам трохи більше про марокканську спільноту.

60-річна історія

Перші марокканці оселилися в Боринажі та в регіоні Льєж у 1960-х роках. Масове прибуття марокканців до Бельгії пов’язане з угодою, укладеною в 1964 році між Брюсселем і Рабатом. У той час Бельгія переживала повний промисловий розвиток і потребувала робочої сили. Якщо Бельгія закликає марокканських робітників, то вони спускаються в шахту і виконують важку роботу, чого більше не хочуть бельгійці та італійці. Катастрофа в Буа-дю-Казьє в 1956 році спричинила загибель 262 шахтарів. Половина постраждалих – італійці. Драма проливає світло на питання безпеки, пов’язані з роботою в шахтах. Тому ми шукаємо працівників, які все ще готові ризикувати життям там: марокканці, потім тунісці.

У 1974 році було офіційно припинено набір іноземної робочої сили. Шахти починають закриватися, батьки сімей втрачають роботу, а потреби сімей у житлі та навчанні зростають. Про ці проблеми в той час ніхто не говорить, але питання імміграції опиниться в центрі політичних дебатів.

Сьогодні марокканці в Бельгії

Марокканці представляють першу іноземну громаду в Бельгії, ще до італійців. Статистика дуже промовиста. У 1964 році було зареєстровано 461 марокканець. На 1 січня 2021 року їх було 343 тисячі! Багато корінних марокканців подали документи на отримання бельгійського громадянства (74%, порівняно з 46% італійців). Однак слід пам'ятати, що на відміну від італійців, Марокко не входить до Європейського Союзу. Громадяни Марокко подають заявки на проживання в Бельгії в основному через сімейні обставини (65% заявок). Це стало постійним, протягом 20 років марокканці були найбільшою кількістю тих, хто отримував бельгійське громадянство. Незалежно від регіону країни, Фландрії, Валлонії чи Брюсселя: Марокко завжди є частиною "топ-тріо" національностей походження! У Брюсселі марокканська присутність набагато сильніша, ніж деінде в країні. Майже 30% молоді в столиці мають марокканське походження.