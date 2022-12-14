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Сьогодні марокканці в Бельгії | La communauté marocaine en Belgique

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il y a 55 minutesTemps de lecture3 min
Par Charlotte Legrand

Ви, мабуть, бачили або чули, як вони святкували після недавніх перемог на Кубку світу. Марокканці дуже численні в Бельгії. Ми хотіли пояснити чому і розповісти вам трохи більше про марокканську спільноту.

60-річна історія

Перші марокканці оселилися в Боринажі та в регіоні Льєж у 1960-х роках. Масове прибуття марокканців до Бельгії пов’язане з угодою, укладеною в 1964 році між Брюсселем і Рабатом. У той час Бельгія переживала повний промисловий розвиток і потребувала робочої сили. Якщо Бельгія закликає марокканських робітників, то вони спускаються в шахту і виконують важку роботу, чого більше не хочуть бельгійці та італійці. Катастрофа в Буа-дю-Казьє в 1956 році спричинила загибель 262 шахтарів. Половина постраждалих – італійці. Драма проливає світло на питання безпеки, пов’язані з роботою в шахтах. Тому ми шукаємо працівників, які все ще готові ризикувати життям там: марокканці, потім тунісці.

У 1974 році було офіційно припинено набір іноземної робочої сили. Шахти починають закриватися, батьки сімей втрачають роботу, а потреби сімей у житлі та навчанні зростають. Про ці проблеми в той час ніхто не говорить, але питання імміграції опиниться в центрі політичних дебатів.

Сьогодні марокканці в Бельгії

Марокканці представляють першу іноземну громаду в Бельгії, ще до італійців. Статистика дуже промовиста. У 1964 році було зареєстровано 461 марокканець. На 1 січня 2021 року їх було 343 тисячі! Багато корінних марокканців подали документи на отримання бельгійського громадянства (74%, порівняно з 46% італійців). Однак слід пам'ятати, що на відміну від італійців, Марокко не входить до Європейського Союзу. Громадяни Марокко подають заявки на проживання в Бельгії в основному через сімейні обставини (65% заявок). Це стало постійним, протягом 20 років марокканці були найбільшою кількістю тих, хто отримував бельгійське громадянство. Незалежно від регіону країни, Фландрії, Валлонії чи Брюсселя: Марокко завжди є частиною "топ-тріо" національностей походження! У Брюсселі марокканська присутність набагато сильніша, ніж деінде в країні. Майже 30% молоді в столиці мають марокканське походження.

 

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La Communauté marocaine en Belgique

Vous les avez sans doute vus ou entendus faire la fête, après leurs récentes victoires à la Coupe du Monde. Les Marocains sont très nombreux, en Belgique. Nous avions envie de vous expliquer pourquoi et vous en dire un peu plus sur la communauté marocaine.

Une histoire de 60 ans

C’est dans le Borinage et dans la région de Liège que les premiers Marocains s’installent dans les années soixante. L’arrivée massive des Marocains en Belgique est liée à un accord conclu en 1964 entre Bruxelles et Rabat. La Belgique est alors en pleine expansion industrielle et a besoin de main d’œuvre. Si la Belgique fait appel aux travailleurs marocains, c’est pour descendre dans la mine et effectuer des métiers pénibles, dont les Belges et les Italiens ne veulent plus. Une catastrophe, en 1956, au Bois du Cazier cause en effet la mort de 262 mineurs. La moitié des victimes sont des Italiens. Le drame met en lumière les problèmes de sécurité liés au travail dans les mines. On cherche donc des travailleurs qui acceptent encore d'y risquer leur vie: les Marocains, puis les Tunisiens.

En 1974, le recrutement de main d'oeuvre étrangère est arrêté, officiellement. Les mines commencent à fermer, les pères de famille perdent leur travail alors que les besoins des familles en logement et scolarité vont croissant. De ces problèmes, à l'époque, on ne parle pas, mais la question de l'immigration va s'installer au cœur du débat politique. 

 

Les Marocains de Belgique aujourd’hui

Les Marocains représentent la première communauté étrangère en Belgique, avant les Italiens. Les statistiques sont très parlantes. En 1964, 461 Marocains étaient recensés. Ils étaient 343.000 au 1er janvier 2021! Beaucoup de Marocains d'origine ont demandé la nationalité belge (74%, contre 46% des Italiens). Il faut cependant rappeler qu’à la différence de l'Italie, le Maroc ne fait pas partie de l’Union européenne. Les demandes de séjour des ressortissants marocains en Belgique relèvent principalement de motifs familiaux (65% des demandes). C'est une constante, depuis 20 ans, les Marocains sont les plus nombreux à obtenir la nationalité belge. Quelle que soit la région du pays, Flandre, Wallonie ou Bruxelles: le Maroc fait toujours partie du "trio de tête" des nationalités d'origine! A Bruxelles, la présence marocaine est beaucoup plus forte qu'ailleurs dans le pays. Près de 30% des jeunes de la capitale sont d'origine marocaine.

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