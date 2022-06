La commission von der Leyen menacée d'une motion de censure au Parlement européen

Si Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, "continue de refuser à appliquer sérieusement les règles de conditionnalité sur l'état de droit", qui visent à conditionner le versement de fonds européens au strict respect par les États membres des droits fondamentaux, "nous lui retirons notre soutien", a indiqué M. Verhofstadt.

La Commission a donné mercredi son feu vert au plan de relance polonais de 35,4 milliards d'euros, bloqué depuis plus d'un an à cause des manquements reprochés à Varsovie en matière d'indépendance de la justice.

Or, les trois responsables de Renew jugent insuffisantes les annonces de Varsovie, dont la levée de la suspension d'un juge et le vote au Parlement polonais de la suppression de la chambre disciplinaire censée contrôler les juges, qui ont ouvert la voie au feu vert de Bruxelles.