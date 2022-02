La commission sur la Réforme de l'Etat ajoute le bicaméralisme et la mobilité à ses travaux

La présidente du Sénat, Stephanie D'Hose (Open Vld), qui co-préside la commission avec Eliane Tillieux, a estimé qu'il n'y avait pas meilleur endroit pour aborder le bicaméralisme, étant donné la mixité Chambre-Sénat du groupe.

La commission bouclera un rapport intermédiaire sur les volets "santé" et "climat" dans la deuxième semaine après les congés de détente, soit à la mi-mars. Le rapport final incluant les thèmes "coopération", "bicaméralisme" et "mobilité" pourrait être terminé pour les vacances de printemps (Pâques), et être voté ensuite.