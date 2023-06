La Commission Royale des Monuments et Sites ne remettra pas d’avis pendant le mois de juillet

C’est une première dans l’histoire de l’institution. A Bruxelles, la Commission Royale des Monuments et Sites (CRMS) ne remettra pas d’avis sur les dossiers qui lui sont transmis pendant le mois de juillet. Elle l’a annoncé via un courrier envoyé à toutes les administrations en charge des matières d’urbanisme. Pour rappel, la Commission doit remettre un avis contraignant pour les procédures qui concernent des bien classés et parfois un avis consultatif pour des biens non protégés. Mais voilà, cet été elle annonce qu’elle ne sera pas en mesure de le faire. La Commission veut marquer le coup pour que les choses évoluent.

Pendant les périodes de vacances scolaires, il est pratiquement impossible de réunir ce quorum et donc de respecter ce délai.

La Commission royale des monuments et site compte dix-huit experts dans ses rangs. Pour remettre un avis, elle dispose la plupart du temps d’un délai de trente jours. Et deux tiers de ses membres doivent être présents pour les avis conformes. " Pendant les périodes de vacances scolaires, il est pratiquement impossible de réunir ce quorum et donc de respecter ce délai " explique Quentin De Radigues, membre de la CRMS.

Cela fait trois ans que la Commission réclame un allongement des délais pendant la période estivale comme c’est le cas pour d’autres collèges d’avis (collège d’urbanisme, collège d’environnement). " Nous avons demandé aux autorités de pouvoir faire des modifications législatives pour permettre de prolonger ces délais de 30 jours supplémentaires pendant l’été. Pour l’instant, rien n’a bougé. Donc nous sommes obligés de procéder de la sorte. Et ce n’est pas de gaieté de cœur "

Risque d’abus ?

Ce qui ne sera pas sans conséquences pour tous les dossiers qui aurait dû être étudiés au mois de juillet. La procédure, notamment pour les permis, va se poursuivre sans avis de la Commission comme le prévoit le code bruxellois de l’aménagement du territoire. Et donc sans contrainte pour le fonctionnaire délégué dans le cas des biens classés. Alors n’y a-t-il pas le risque d’éventuels abus ? " Ça n’est pas exclu, soyons clairs. Cela dit, le fonctionnaire délégué au patrimoine, c’est une personne, avec une administration derrière elle, qui est sensibilisée aux questions patrimoniales. Et donc ce n’est pas parce que la Commission ne rendrait pas d’avis qu’il ne va pas examiner les dossiers avec toute l’attention requise, notamment sur le plan patrimonial. Mais il ne bénéficiera pas de notre expertise ".

La commission dont les doléances n’ont jamais été entendues par Pascal Smet, compte interpeller très rapidement Ans Persoons, la nouvelle secrétaire d’État bruxelloise en charge de l’urbanisme qui vient de prêter serment ce vendredi.