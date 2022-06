La Commission propose de donner le feu vert au plan de relance de la Pologne

La Commission européenne a finalement donné son approbation au plan national "de relance et résilience" de la Pologne, que le pays avait soumis il y a plus d’un an. Après des mois de blocage, l’exécutif a annoncé mercredi être parvenu à une évaluation positive de ce vaste programme de réformes et d’investissements proposé par Varsovie, qui devrait permettre à la Pologne de toucher 23,9 milliards de subventions issues des fonds européens de relance post-Covid.

Le pays demande également 11,5 milliards de prêts, sous le même instrument (la "Facilité pour la reprise et la résilience", qui fait partie de l’enveloppe Next Generation EU).