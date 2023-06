La Commission ouvre la voie à un euro numérique

La Commission européenne a présenté mercredi un cadre légal permettant à la Banque centrale européenne (BCE) d’émettre un euro numérique.

"Alors que l’Europe évolue vers une véritable économie numérique, il est temps que l’euro reflète l’ère numérique et s’y adapte, afin de suivre l’innovation et les progrès technologiques. Un euro numérique serait un bon complément logique à l’argent liquide", a déclaré le vice-président de la Commission Valdis Dombrovskis.

Tout comme les billets de banque et les pièces de monnaie, l’euro digital serait émis par la BCE, ce qui doit garantir la stabilité et la sécurité. Il coexisterait avec les moyens de paiement privés nationaux et internationaux existants, tels que les cartes ou les applications. Il fonctionnerait comme un portefeuille numérique. Il pourrait être utilisé par les citoyens et les entreprises pour leurs paiements à tout moment et dans toute la zone euro. La Commission souligne par ailleurs qu’un "degré élevé "de protection de la vie privée des consommateurs serait garanti.

Des questions persistent cependant sur l’utilité d’une monnaie numérique alors que l’argent dématérialisé est déjà couramment utilisé à travers les cartes de crédit ou les applications mobiles de paiement Pour la BCE, la dématérialisation croissante des paiements, notamment avec l’essor de l’e-commerce, nécessite la création d’un euro électronique, au risque de voir la monnaie unique de plus en plus concurrencée par les cryptomonnaies ou des versions numériques de devises étrangères. "Nous ne serions pas les premiers à passer à une monnaie numérique", a souligné le commissaire Dombrovskis.

Quoi qu’il en soit, l’euro numérique ne sera pas émis avant 2028.