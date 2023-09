La Commission Européenne soumet les Gafam et TikTok à des règles renforcées en matière de concurrence

Cinq géants américains du numérique - Alphabet, Amazon, Apple, Meta et Microsoft - ainsi que le chinois ByteDance, propriétaire de TikTok, seront soumis à de nouvelles règles de l'UE plus strictes pour endiguer les abus de position dominante.

La Commission a désigné au total 22 plateformes appartenant à ces six groupes : quatre réseaux sociaux (dont Instagram et Facebook), deux messageries instantanées (WhatsApp et Messenger), trois systèmes d'exploitation (Android, iOS, Windows), un moteur de recherche (Google), deux navigateurs (Chrome, Safari), six services d'intermédiation (dont l'App Store, Google Maps et Google Play) ainsi que le site de partage de vidéos YouTube. Les services publicitaires de Google, Amazon et Meta sont également concernés.

Le règlement sur les marchés numériques (DMA) impose un carcan d'obligations à respecter sous peine d'amendes dissuasives qui pourront atteindre 20% de leur chiffre d'affaires mondial en cas de récidives. "Nous avons déjà commencé à discuter avec les entreprises qui ont compris que les règles du jeu ont changé", explique Thierry Breton, Commissaire européen au Marché intérieur.

Ces nouvelles règles auront un impact direct. Ainsi WhatsApp et Messenger devront permettre à leurs utilisateurs de communiquer avec les produits concurrents comme Signal. Le règlement s'appliquera à partir du 6 mars. De plus, il est désormais obligatoire d'informer la Commission de toute opération de rachat.

Par ailleurs, Google se verra interdire tout favoritisme envers ses propres services dans les résultats de son moteur de recherche. La nouvelle loi empêchera également le géant du e-commerce Amazon d'utiliser les données générées sur ses sites par des entreprises clientes pour mieux les concurrencer. Apple sera contraint à proposer ses produits à d'autres endroits en plus de l'Apple Store.