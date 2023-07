La Commission européenne revient sur l’affaire Hadja Lahbib et les perceptions de conflits d’intérêts en Belgique

La lutte contre la corruption est un autre point essentiel du rapport. Ce qui est important pour la Commission européenne, c’est de réagir aux cas constatés, mais aussi de les prévenir. "En Belgique comme dans d’autres États, nous demandons de mieux réglementer l’influence des lobbies ou la reconversion d’un certain nombre d’acteurs publics après leur carrière politique ou administrative par exemple, puisque c’est une période pendant laquelle on ne peut pas les interroger."

La transparence est cruciale pour éviter les conflits d’intérêts, estime-t-il. "Ce qui compte dans le conflit d’intérêts, c’est la perception", affirme-t-il. "Nous le recommandons à la Belgique depuis quelques rapports et nous le recommandons encore cette année. J’ai vu qu’il y avait eu des débats sur la présence de représentants d’entreprises publiques notamment au sein des cabinets ministériels. Ça pose problème. On ne peut pas donner l’impression que quelqu’un travaille pour une entreprise et non pour l’État."