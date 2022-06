La Commission européenne recourt de plus en plus à des consultance, non sans risques selon la Cour des comptes

La Commission européenne fait de plus en plus appel à des consultants externes pour divers services de conseil et de soutien, mais plusieurs lacunes lui font courir le risque d'une dépendance excessive à certains d'entre eux, ainsi que de conflits d'intérêts, a affirmé la Cour des comptes européennes dans un rapport publié jeudi.

De 2017 à 2020, le montant annuel consacré par la Commission à ces contrats est passé de 799 millions d'euros à 971 millions d'euros, près de la moitié à la demande de ses directions générales liées aux relations extérieures (voisinage et coopération internationale).

La Belgique figure parmi les pays qui en bénéficient le plus: près des trois quarts du volume de ces services ont en effet été acquis auprès de prestataires établis dans ce pays, en Allemagne, en France, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.

La Commission européenne devrait veiller à rentabiliser au mieux l'argent qu'elle dépense

"Il peut s'avérer utile, voire nécessaire, d'externaliser certaines tâches", reconnaît François-Roger Cazala, le membre de la Cour des comptes européenne responsable de l'audit. Comparativement à d'autres institutions, il ne considère donc pas que l'institution exagère dans son recours aux consultants externes. "Mais la Commission européenne devrait veiller à rentabiliser au mieux l'argent qu'elle dépense", met-il en garde.

Des lacunes "importantes"

Son rapport énumère plusieurs "importantes lacunes" dans le cadre régissant l'engagement de consultants externes et la justification du recours aux services de ces derniers, notamment le fait que les analyses de besoins n'ont pas été réalisées ou n'ont pas été documentées de manière systématique.

Pour certains services de conseil portant sur des tâches récurrentes, la Commission ne réalise pas, avant de lancer de nouveaux appels d'offres, d'analyses coûts-avantages afin de mesurer l'intérêt de faire appel à des fournisseurs externes plutôt qu'à du personnel interne, pointe la Cour.