La Commission européenne recommande l'octroi du statut de candidat à la Bosnie-Herzégovine

La Commission européenne recommande aux États membres l'octroi à la Bosnie-Herzégovine du statut de candidate à l'adhésion à l'Union européenne, à condition qu'un certain nombre de pas aient été franchis, a indiqué mercredi le commissaire européen à l'Élargissement, Oliver Varhelyi.

"C'est une offre au peuple de Bosnie-Herzégovine, assortie d'attentes élevées" à l'égard des autorités, a indiqué le commissaire, lors d'une audition en commission du Parlement européen sur l'évaluation annuelle des progrès dans les Balkans occidentaux et en Turquie.

Quelles attentes ?

Ces attentes portent sur l'adoption prioritaire de mesures en matière d'intégrité de la Justice, de prévention des conflits d'intérêts, de lutte contre la corruption et la criminalité organisée, de gestion des frontières et du système d'asile, de prévention de la torture, de respect de la liberté de presse et de protection des journalistes, ou encore de réforme constitutionnelle et électorale.

Il reviendra aux chefs d'État et de gouvernement de l'UE de prendre la décision, probablement lors de leur sommet de décembre prochain, a ajouté le commissaire hongrois.