La Commission européenne propose un label énergétique et un score de réparabilité pour smartphones et tablettes

Les producteurs de smartphones et de tablettes devront fournir des informations claires sur l’efficacité énergétique des batteries, leur durée de vie et la protection contre les poussières et l’eau, a indiqué vendredi la Commission européenne. Ces appareils seraient ainsi les premiers sur le marché européen à afficher un score de réparabilité.

C’est dans le cadre des règles existantes de labellisation énergétique que la Commission a présenté ses nouvelles propositions pour les smartphones et tablettes. L’étiquetage de ces appareils, basé sur l’échelle bien connue de A à G, doit aider le consommateur à faire des choix mieux informés et à consommer de manière durable.

Les États membres et le Parlement européen disposent maintenant de deux mois pour examiner la proposition. S’ils n’y font pas objection, le texte pourra être approuvé formellement.