La Commission européenne propose que tous les nouveaux bus urbains soient "zéro émission" à partir de 2030

La Commission européenne a proposé mardi de relever les objectifs de réduction des émissions de C02 pour les nouveaux bus, cars et poids lourds mis en circulation. Dès 2030, les nouveaux bus urbains devraient être "zéro émission", c’est-à-dire électriques ou hydrogène, selon cette proposition qui devra encore être négociée entre le Parlement européen et le Conseil (États membres).

Pour les nouveaux cars et nouveaux camions, la réduction devrait être de 45% à partir de 2030 (par rapport à 2019), 65% dès 2035 et 90% dès 2040. Un objectif de 100%, tel qu’envisagé initialement, est prématuré au vu des technologies disponibles, de la transition nécessaire pour les entreprises (PME en particulier) et des difficultés routières dues au relief ou à des conditions météorologiques plus froides, a expliqué le vice-président de la Commission Frans Timmermans, en charge du Pacte vert. Les normes actuelles, qui ne datent que de 2019, engagent les constructeurs à réduire en moyenne les émissions de CO2 des nouveaux poids lourds de 15% à partir de 2025 et de 30% à partir de 2030. Mais elles ne sont plus alignées sur les objectifs de l’Union (Pacte vert et loi européenne sur le climat) et ne reflètent plus non plus les nouvelles réalités du secteur énergétique, fait observer la Commission. Les camions, autobus et autocars représentent environ 6% des émissions totales de gaz à effet de serre dans l’UE et plus de 25% des émissions provenant du seul transport routier, selon la Commission. Autre fait marquant de la journée, le Parlement européen a validé à Strasbourg l’objectif de mettre fin en 2035 à la vente de nouvelles voitures et camionnettes à moteur à combustion.