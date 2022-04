La Commission européenne propose de suspendre toute taxe et limitation sur les importations ukrainiennes

Accord de libre-échange déjà en 2016

En vertu de l'accord de libre-échange qui est appliqué depuis 2016 entre Ukraine et UE, les deux partenaires ont déjà éliminé la majorité des droits de douane qui pesaient sur les échanges de biens dans les deux sens. Pour certaines marchandises, on est cependant encore dans une période de transition avant abandon complet des droits de douane. Selon les statistiques commerciales de l'UE, les échanges des 27 avec l'Ukraine totalisaient en 2021 quelque 52 milliards d'euros, soit 24 milliards d'importations dans l'UE (principalement vers la Pologne) et 28,3 d'exportations vers l'Ukraine. Les relations commerciales entre Belgique et Ukraine ne sont que limitées. Les exportations vers l'Ukraine totalisaient 643 millions en 2019, pour 602 millions d'importations.