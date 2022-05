La Commission européenne propose d'octroyer un prêt de 9 milliards d'euros à l'Ukraine

Pour la Commission, les principes de la reconstruction devraient combiner investissements et réformes pour aider à terme l'Ukraine "à faire son chemin vers l'Europe". Ce plan devrait proposer des réformes "essentielles" dans des domaines tels que la lutte contre la corruption, les capacités administratives, l'État de droit et l'indépendance du pouvoir judiciaire, selon Mme Von der Leyen. "Il doit être fermement ancré dans les transitions verte et numérique ainsi que dans les valeurs fondamentales européennes."

Étant donné l'ampleur des prêts qui seront sans doute nécessaires, une levée de fonds au nom de l'UE ou avec des garanties nationales des États membres fait partie des options envisagées.

L'UE propose aussi une plateforme de reconstruction dans le cadre de ce plan, pilotée conjointement par l'Ukraine et la Commission et réunissant les États membres de l'Union, d'autres donateurs bilatéraux ou internationaux, des institutions financières internationales et d'autres partenaires animés du même esprit.