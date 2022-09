La Commission européenne menace la Hongrie de geler 7,5 milliards d’euros de subventions pour non-respect de l’État de droit

Depuis son arrivée au poste de Premier ministre en 2010, Viktor Orban n’a eu de cesse de porter atteinte à la séparation des pouvoirs. Les droits à la liberté d’expression, de s’associer, d’informer ont été mis à mal. Les contrepouvoirs ont été affaiblis. Lundi dernier encore, le pays a durci ses règles encadrant l’avortement.

La Commission européenne a déjà saisi à plusieurs reprises la Cour de Justice de l’Union européenne. C’était encore le cas cet été contre l’adoption d’une loi hongroise anti-LGBTQ + adoptée en juin 2021.

Bref, les griefs formulés par l’Union européenne à l’égard de la Hongrie ne sont pas neufs et ils ne se sont jamais réglés. La manière la plus forte de sanctionner un État membre qui enfreint les droits fondamentaux et les valeurs de l’UE est le recours à un mécanisme prévu par l’article 7 du traité sur l’Union européenne. Le Parlement européen l’a enclenché en 2018, ce qui n’a pas empêché la Hongrie de continuer à enfreindre les valeurs de l’Union et sans véritable sanction à la clé.

La Hongrie n’est plus une démocratie

Il y a quelques jours à peine, le Parlement européen s’est une nouvelle fois emparé du dossier hongrois. Le 15 septembre, les députés ont approuvé à une large majorité un rapport dans lequel la Hongrie est présentée comme "une autocratie électorale". "Les conclusions de ce rapport sont claires et irrévocables : la Hongrie n’est plus une démocratie" a déclaré la rapporteuse et députée écologiste, Gwendoline Delbos-Corfiled.

Le rapport dresse une situation qui s’est aggravée depuis quatre ans dans douze domaines : de l’indépendance de la justice aux droits des personnes issues des minorités en passant par la liberté académique.