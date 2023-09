La Commission européenne enquête sur les subventions de la Chine à ses constructeurs automobiles

Les marques automobiles électriques Chinoises déferlent sur le marché européen. C'était hélas prévu avec l’interdiction de vendre des voitures thermiques en 2035. Vu le danger, La Commission européenne s est enfin réveillée ce mercredi et a décidé d ouvrir une enquête sur les subventions accordées par la Chine à ses constructeurs automobiles.

Les députés européens en votant l’interdiction de la vente de voitures thermiques pour 2035 sans laisser aucune chance à d’autres formes de motorisations moins polluantes, ont tout simplement déroulé le tapis rouge aux constructeurs automobiles chinois. Le patron de Stellantis l’avait dit, il l’avait répété à l’infini, l’Europe est le seul continent au monde à avoir adopté ce genre de loi et donc à avoir accepté de voir une industrie vieille de plus d’un siècle disparaître comme ça, sous les coups de butoir chinois, alors que nous avions une avance sur le monde entier. Et l’Europe, de l’avis unanime des constructeurs auto, a donc décidé de se faire harakiri, de se suicider sur le plan industriel, alors qu’elle sait que les voitures chinoises électriques sont moins chères et qu’en plus la Chine fabrique la majeure partie des batteries électriques au niveau mondial. Et cette menace est double. Elle a pris forme de manière très concrète. Où ? Mais au Salon de l’automobile de Munich de ce mois de septembre, plus de 40% des entreprises représentées à ce salon étaient d’origine chinoise.