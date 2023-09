La Commission européenne bloque l’acquisition d’un concurrent par Booking dans le secteur du voyage en raison de sa position dominante sur le marché

Le rachat du site de réservation suédois eTraveli, principalement actif sur le marché du transport aérien, par son homologue hollandais Booking n’aura pas lieu. La Commission européenne interdit cette acquisition car elle aurait conféré à Booking une position trop dominante sur le marché de la réservation d’hôtels en ligne. Didier Reynders, commissaire à la Concurrence, l’a annoncé lundi.

La Commission craint en particulier que l’opération n’attire tellement de clients supplémentaires sur la plate-forme de Booking que les autres sites de réservation se trouveraient dans l’impossibilité de concurrencer l’entreprise d’origine néerlandaise.

eTraveli a son siège en Suède et est surtout connue pour ses marques Gotogate, My Trip, Seat24 et SuperSaver. Booking lui exploite les marques Booking.com, Rentalcars, Priceline et Agoda.