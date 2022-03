La Commission européenne avancera des propositions pour réduire la dépendance au gaz russe

La Commission européenne présentera mardi une série de propositions pour défaire l'Europe de sa dépendance au gaz, au pétrole et au charbon venus de Russie, a indiqué lundi sa présidente Ursula von der Leyen.

L'Allemande a accueilli lundi à Bruxelles le Premier ministre italien Mario Draghi, dont le pays fait partie des Etats européens les plus dépendants au gaz russe. Les prix élevés actuellement en vigueur, et l'incertitude liée à l'invasion russe de l'Ukraine et les tensions autour de ce conflit, concernent Rome au premier chef.