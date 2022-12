La Commission européenne approuve sous conditions le plan de sauvetage du géant gazier Uniper

Uniper doit aussi libérer "une partie de ses réservations de capacités de stockage de gaz et de gazoducs, les rendant disponibles pour les concurrents". L’Allemagne s’est par ailleurs "engagée à élaborer une stratégie de sortie crédible d’ici fin 2023, dans le but de réduire sa participation dans Uniper à pas plus de 25% plus une action d’ici fin 2028 au plus tard".

Le gouvernement allemand avait dévoilé en septembre un plan de sauvetage à plus de 30 milliards d’euros de Uniper, impliquant une nationalisation de ce fournisseur énergétique qui était le premier importateur de gaz en Allemagne. L’actionnaire majoritaire, le finlandais Fortum, avait donné son accord fin septembre, après d’âpres négociations. Un accord définitif avait même été signé lundi entre les deux entreprises et le gouvernement allemand.

Le groupe allemand est frappé de plein fouet par la réduction, puis la fin totale depuis septembre, des livraisons de gaz russe, du fait de la guerre en Ukraine. L’entreprise était la principale cliente du russe Gazprom dans le pays. Elle a dû, pour honorer ses contrats, se procurer du gaz sur le marché au comptant où les prix ont atteint un pic cet été.