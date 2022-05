La Commission européenne amorce la sortie au 30 juin du régime "Covid" favorable aux aides d'État

Ces exceptions avaient déjà été annoncées en novembre. Elles portent sur des mesures de soutien à l'investissement et à la solvabilité, qui seront en place respectivement jusqu'au 31 décembre 2022 et au 31 décembre 2023. "Ces deux outils sont en effet très importants pour relancer l'économie et attirer des investissements privés en vue d'une reprise plus rapide, plus verte et plus numérique", selon la commissaire danoise.

La sortie se veut progressive : pour éviter que les entreprises concernées ne soient privées brusquement du soutien nécessaire, le cadre prévoit des options de conversion ou de restructuration de garanties, de prêts, d'avances remboursables ou de subventions directes, jusqu'au 30 juin 2023.

Quid de la guerre en Ukraine ?

La crise générée par la guerre russe en Ukraine ne conduira donc pas à une nouvelle prolongation du cadre temporaire Covid. "Chaque crise est différente et nécessite des outils ciblés", selon Margrethe Vestager.

La commissaire rappelle que l'exécutif européen a déjà adopté un autre cadre temporaire pour les entreprises et les secteurs lourdement touchés par la crise géopolitique. Il est en place jusqu'au 31 décembre prochain et pourra être prolongé au besoin.