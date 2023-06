La Commission autorise le 1er vaccin pour protéger les adultes de 60 ans et plus contre le virus respiratoire syncytial (VRS)

Lorsqu’on parle du RSV, on pense généralement aux nourrissons et enfants en bas âge. La bronchiolite du nourrisson est fréquente chez eux ; l’infection par RSV est d’ailleurs la cause la plus fréquente d’infection respiratoire chez les nourrissons et les jeunes enfants. Il s’agit d’une inflammation des bronchioles pulmonaires (petites bronches) due le plus souvent à une infection virale par le RSV. Ce virus est très contagieux. Les symptômes se manifestent par un rhume, de la toux, une respiration rapide et sifflante, accompagnée ou non de fièvre. Il s’agit d’une épidémie saisonnière, qui en Belgique et dans l’hémisphère nord, sévit surtout entre début octobre et fin mars, avec des pics en hiver à la mi-décembre.

Mais l’autre population à risque, c’est celle des personnes âgées, surtout celles dont la résistance immunitaire est affaiblie, souffrant de problèmes pulmonaires ou cardiovasculaires. Au total, chaque année en Belgique, Sciensano rapporte 7000 cas d’infection par RSV diagnostiqués.