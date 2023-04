Ce vendredi 28 avril : journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail.

A cette occasion, la commission "Accidents de travail" de la CSC Luxembourg tire la sonnette d’alarme. Même si globalement le nombre d'accidents de travail diminue depuis des décennies, certains chiffres restent élevés et préoccupants. Et le nombre d’accidents de travail concernant des victimes domiciliées dans la Province de Luxembourg est même en augmentation ces dernières années. De plus, beaucoup d'accidents ne sont pas déclarés.

Les intérimaires notamment, craignent parfois de perdre leur boulot, s'ils déclarent un accident.

Philippe Paulus, délégué CSC à la régie des bâtiments a été intérimaire au début de sa carrière et il raconte...

Pour sensibiliser les personnes aux risques d'accident au boulot, et les encourager à les déclarer, la commission de la CSC mène régulièrement des actions de prévention dans les écoles et les entreprises.