La commissaire européenne Margrethe Vestager candidate pour devenir cheffe de la BEI

Les neuf membres du comité de direction de la BEI dont son président sont nommés pour un mandat renouvelable de six ans. Celui du président actuel, l’Allemand Werner Hoyer, âgé de 71 ans, a déjà été renouvelé une fois en 2018.

La BEI, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne, est l’institution de financement à long terme de l’UE.

Elle revendique avoir investi depuis sa création en 1958 plus de 1000 milliards d’euros dans les secteurs climat et environnement, dans la cohésion sociale et territoriale, l’innovation ou encore le soutien aux PME.