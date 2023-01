La comète verte qui semble défier les lois de la physique sera visible le 1er février

La comète C/2022 E3 (ZTF) qui n’a plus été vue depuis 50.000 ans va repasser près de la Terre en février, permettant aux astronomes de l’étudier pour comprendre comment elle défie les lois de la physique avec sa triple queue.

On vous en parle depuis un mois, cet évènement est assez extraordinaire puisque les dernières personnes à avoir vu cette comète sont les Néandertaliens et il faudra de nouveau attendre 50.000 ans pour qu’elle repasse près de la Terre, autant dire qu’on est privilégié !

Cette comète nous vient des confins de notre système solaire, du nuage d’Oort et suit son orbite autour du Soleil en prenant un peu plus de temps que la Terre (365 jours contre 50.000 ans). Le 1er février, lorsqu’elle se trouvera à moins de 26,4 millions de kilomètres de la Terre. Le professeur de physique et d’astronomie Paul Wiegert, de l’Université de Western (Canada), explique dans un communiqué : "Alors que notre planète ne met qu’un an pour faire son tour autour de notre étoile, la comète ZTF met des dizaines de milliers d’années. Les comètes qui arrivent de ces régions éloignées peuvent avoir livré de l’eau à la Terre primitive et contenir des indices importants sur la chimie de la naissance des étoiles et des planètes".